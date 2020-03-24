Россияне перестали покупать золото

Российские потребители на фоне пандемии коронавируса и падения курса рубля стремительно теряют интерес к предметам роскоши. Поэтому некоторые ювелирные сети вынуждены сокращать бизнес. В частности, крупнейший игрок рынка «585 золотой» намерен закрыть каждый десятый магазин.

Как стало известно газете «Коммерсант», продажи в некоторых ювелирных сетях в марте уменьшились на 90%. Сеть «585 золотой» приостановила закупки товара и сообщила о намерении закрыть 10% торговых точек. В регионах уже были закрыты 45 магазинов. Эту ювелирную сеть входят около 900 магазинов, в 2019 году она выручила почти 21 миллиард рублей, став крупнейшим продавцом украшений из драгоценных металлов в России.

Гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин сообщил изданию, что сырье для украшений покупается в валюте, поэтому после обвала рубля ювелирные изделия подорожали сразу на 35%. В некоторых регионах продажи изделий сократились на 70-90%. Как сообщил собственный источник газеты, только за последнюю неделю трафик золотых украшений в магазинах сократился на 20%. Собеседник газеты выразил опасение, что в ближайшие месяцы может закрыться примерно половина магазинов, торгующих ювелирными изделиями.

Директор по маркетингу «Бронницкого ювелира» Наталья Шумилина сочла подобный прогноз чересчур пессимистичным, но признала, что сложившаяся ситуация сильно изменит рынок. По ее мнению, в среднесрочной перспективе сегмент драгоценностей будет только сокращаться.

В то же время, падение курса рубля вызвало рост интереса россиян к автомобилям. Стремление сохранить свои сбережения подхлестнуло спрос на массовые и премиальные бренды.