Падение рубля подстегнуло спрос на автомобили

Спрос вырос как на массовые, так и на премиальные бренды, рассказали в компании «Авилон».

Ажиотаж быстро достиг пика, затем резко пошел на спад, уточнили несколько опрошенных дилеров и автопроизводителей. Уже на прошлой неделе россияне утратили интерес к покупке новых авто. В компании Sollers (производит УАЗ и коммерческие машины Ford) заявили, что число посетителей в автосалонах в марте упало на 40%. Виной этому производитель считает вспышку коронавируса.

В аналитическом агентстве «Автосат» прогнозируют, что если ситуация в экономике не стабилизируется до майских праздников, то рынок новых машин по итогам года может сократиться до миллиона единиц (в 2019 году продали 1,76 миллиона автомобилей).

Ранее эксперты предполагали, что из-за девальвации рубля россияне перейдут на более дешевые машины и отечественный автопром.