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    27 мая 2021, 13:42

    Россияне назвали зарплату, за какую отказались бы от отпуска

    Алена Макаренко

    Аналитики узнали, ради какой зарплаты россияне готовы отказаться от отпусков. Результаты исследования представил сервис «Работа.ру», сообщил RT.

    Россияне назвали зарплату, за какую отказались бы от отпуска

    В среднем по России сотрудники согласны променять законный отдых на ежемесячную зарплату 413,6 тысячи рублей.

    Москвичи готовы не уходить в отпуск за 405,1 тысячи рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — за 418,3 тысячи рублей.

    Всего в исследовании участвовали более пяти тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

    Ранее больше половины россиян рассказали, что не планируют брать отпуск этим летом. Остальные соотечественники думают взять перерыв на работе в августе.