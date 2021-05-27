Россияне назвали зарплату, за какую отказались бы от отпуска

Аналитики узнали, ради какой зарплаты россияне готовы отказаться от отпусков. Результаты исследования представил сервис «Работа.ру», сообщил RT.

В среднем по России сотрудники согласны променять законный отдых на ежемесячную зарплату 413,6 тысячи рублей.

Москвичи готовы не уходить в отпуск за 405,1 тысячи рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — за 418,3 тысячи рублей.

Всего в исследовании участвовали более пяти тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

Ранее больше половины россиян рассказали, что не планируют брать отпуск этим летом. Остальные соотечественники думают взять перерыв на работе в августе.