Россияне назвали условие, при котором готовы платить больше налогов

Более половины россиян согласны платить новые налоги, если им скажут, что те будут использованы для решения конкретных общественных проблем. Дополнительные средства большинство опрошенных захотели направить на качественную медицину и школьное образование.

Подобным образом высказались 60% из участвовавших в опросе. Чаще всего люди говорили об улучшении качества медицинского обслуживания, социальной помощи и школьного образования. Кроме того, звучали темы экологии и выплаты пенсий. Такие результаты зафиксировали в исследовании, проведенном Высшей школой экономики (ВШЭ), сообщил ТАСС.

При этом в исследовании отмечается, что такие темы как «дороги», «транспорт», «жилье», «наука», «оборона», «безопасность» в запросах граждан ушли на задний план. Более приоритетными в сфере здравоохранения опрошенные назвали увеличение количества врачей-специалистов, повышение их квалификации и усиление участковой службы.

Исследование проводили в последние месяцы 2020 года. В нем приняли участие шесть тысяч человек в возрасте от 15 до 72 лет в 173 пунктах 59 регионов страны.

Около 108 тысяч рублей в год уходит на содержание машины в России. Более половины из этой суммы — расходы на бензин. Это следует из исследования сервисов «СберМаркет» и «СберАвто».