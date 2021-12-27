Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на празднование Нового года

Большинство жителей России готовы потратить на празднование Нового года до 25 тысяч рублей или 10% от своего ежемесячного бюджета. Об этом стало известно в результате исследований, которые провели финансовый маркетплейс «Юником 24» и онлайн-платформа Webbankir. С результатами ознакомилось РИА «Новости».

«Большинство россиян собираются потратить на празднование Нового года порядка 20 тысяч рублей: 20% — до 20 тысяч рублей, 50% — 20-25 тысяч рублей», — сказано в сообщении «Юником24».

При этом по 15% россиян собираются потратить на праздники 25-30 тысяч рублей и более 30 тысяч рублей.

Согласно исследованию Webbankir 42,7% опрошенных готовы потратить на подарки и празднование Нового года до 10% от своего месячного бюджета. Еще 31,4% — до 25% от бюджета за месяц, 12,4% не исключили траты до 35%. Каждый девятый житель страны (11%) настолько любит новогодние праздники, что готов выделить на них до 50% от месячного бюджета. Более половины всех денег планируют потратить 2,5% россиян.

Россия готовится широко отметить Новый год. В частности, в Московской области в праздничные дни пройдут около двух тысяч культурных мероприятий.