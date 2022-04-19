Россияне назвали размер «достойной пенсии»

По мнению россиян, достойной пенсией можно называть сумму 45 300 рублей в месяц. Это на 5% больше той суммы, которую граждане называли в рамках исследования в ноябре 2021 года. Данные опросов общественого мнения сервиса Superjob приводит РБК.

Согласно результатам исследования, наиболее высокие пенсионные ожидания у людей с доходом более 80 тысяч рублей в месяц — они хотели бы получать 49 400 рублей. Сумму чуть меньше — 46 900 — рассматривают в качестве достойной пенсии россияне старше 45 лет. При этом самые скромные ожидания демонстрируют граждане с доходом ниже 30 тысяч рублей — они хотели бы получать 38 100 рублей.

Также понятие о «достойной пенсии» различается с точки зрения географии. Жители Москвы считают таковой сумму в 50 тысяч рублей ежемесячно, в Санкт-Петербурге — 47 900 рублей. На третьем месте идет Хабаровск — 46 300 рублей.

Самые скромные граждане живут в Воронеже и Ижевск. Там понятие «достойной пенсии» находится на уровне 40 200 и 40 300 рублей, соответственно.

В 2022 году размер страховой пенсии по старости, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, составит 18 521 рубль. При этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что они будут проиндексированы на 5,9%. По словам министра, в 2023 и 2024 годах средний размер пенсии составит 19 477 и 20 469 рублей, соответственно.

Ранее сообщалось, что пенсии, МРОТ и социальные выплаты внепланово проиндексируют в России.