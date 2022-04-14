Пенсии, МРОТ и социальные выплаты внепланово проиндексируют в России

В России в ближайшее время внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты. Об этом рассказал помощник президента Максим Орешкин.

«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. <…> Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Орешкин также добавил, что сейчас в правительстве подготавливают конкретные параметры такого повышения.

Недавно, как напомнил помощник президента, Минфин опубликовал данные за первый квартал. Они показали рекордный профицит бюджета. По словам Орешкина, это означает, что «с финансами у нас в стране все в порядке».

«Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — объяснил он.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что правительство вновь повысит пенсии и увеличит минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В последний раз размер пенсий был поднят 1 апреля. Следующую индексацию планировалась на май.