Деньги 11 января 2024, 11:31 Россияне назвали оптимальной пенсию почти в 50 тысяч рублей Superjob: россияне хотели бы получать пенсию на сумму 47,6 тысячи рублей РИА «Новости»

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Работающие россияне назвали оптимальной пенсию примерно в 50 тысяч рублей. Мужчины хотели бы получать больше, чем женщины, москвичи — жить обеспеченней петербуржцев. Результаты опроса сервиса Superjob опубликовал РБК.

В исследовании, которое проводили в период с 13 по 31 декабря, приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Среднестатистический житель страны, имеющий работу, хотел бы в будущем получать пенсию на уровне 47,6 тысячи рублей. Эта сумма варьировалась в зависимости от региона проживания, возраста, пола и текущих доходов.

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Мужчины назвали оптимальной пенсию в 48,7 тысячи рублей, женщины — 46,7 тысячи. Жителей Москвы устроили бы 51,5 тысячи рублей ежемесячно, Санкт-Петербурга — 49 тысяч, Ярославля — 43,8 тысячи, Астрахани — 43 тысячи.

Респонденты младше 34 лет подсчитали, что в старости им хватило бы 46,1 тысячи рублей ежемесячно. Люди старше 45 лет захотели на три тысячи больше. Россияне, чья зарплата превысила 100 тысяч рублей, готовы прожить на пенсии на 50,3 тысячи рублей — больше других участников опроса.

В 2024 году выйдут на пенсию 63-летние мужчины и 58-летние женщины. Досрочно оставить работу смогут мужчины с трудовым стажем 42 года и женщины — 37 лет. С 1 января в России увеличили размер пенсии по старости.