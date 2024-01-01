Деньги 01 января 2024, 10:42 Россиянам напомнили об увеличении с 1 января пенсий и МРОТ Размер пенсий и МРОТ в России увеличился с 1 января РИА «Новости»

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С 1 января 2024 года в России увеличились пенсии по старости на 7,5%. Повышение затронуло выплаты для более чем 32 миллионов граждан, передала «Вечерняя Москва».

Средний размер страховых выплат составит 22 605 рублей, а пенсий по старости — 23 449 рублей. Перерасчет пенсий не требует подачи заявления в Социальный фонд России.

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Власти заложили в бюджет средства на повышение пенсий. В 2024 году расходы по этой статье будут на уровне 234 миллиардов рублей.

С начала января в России также повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, до 19 242 рублей. На основе МРОТ в том числе рассчитываются такие выплаты, как пособие по беременности и родам.

В Минтруде сообщали и об индексации на 7,5% материнского капитала. Выплата за первого ребенка составит 631 тысячу рублей, за второго — 834 тысячи рублей.