Россияне начали отказываться от кредитов для сборов детей в школу

Жители России стали брать меньше займов для сбора детей в школу. Такая тенденция замечена впервые с 2015 года.

«Число желающих оформить займы на подготовку детей к школе в этом году сократилось до 5% от общего числа клиентов. Напомним, что в прошлом году показатель был на уровне 8%», — заявили эксперты финансового маркетплейса «Юником24». Их слова приводит РИА «Новости».

Ранее исследователи рынка всегда подмечали рост займов к 1 сентября. Сокращение кредитов связано с пандемией, ограничениями и кризисом. Многие россияне перешли на сберегательную модель финансового поведения. Кроме того, сами кредитные организации ужесточили правила получения займов. Банки боятся, что люди не смогут их выплачивать.

Сейчас в России собрать ребенка в школу выйдет в среднем от 3,5 до 20 тысяч рублей. Точная сумма зависит от региона и требований учебного заведения. Людям обычно не хватает около 40% нужных средств, поэтому они берут в кредит около 5-7 тысяч рублей.

Пандемия внесла изменения и в «корзину» покупок для школьника. Раньше россияне брали займы на покупку одежды, портфелей и других принадлежностей, а сейчас — на приобретение компьютеров и планшетов. Так люди готовятся к возможному формату удаленного обучения.

Ранее диетолог рассказала, чем лучше кормить школьников. Первый прием пищи должен быть в течение часа после пробуждения. Ребенку нужно дать кисломолочные продукты.