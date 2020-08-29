Диетолог дала советы, чем лучше кормить школьников

Начало учебного года не за горами, а это значит, что пришло время задуматься о рационе ребенка. О том, чем лучше кормить на завтрак школьника, рассказала диетолог Маргарита Королева.

Утром ребенку лучше давать кисломолочные продукты. Первый прием пищи должен проходить в течение 60 минут после пробуждения, передает ИА Nation News. По словам Королевой, завтрак — главный прием пищи, его надо сделать полезным и сытным.

«25% энергетической ценности должно приходиться именно на завтрак», — рассказала диетолог», — отметила она.

Диетолог посоветовала варить каши или яйца. Идеально будет дать стакан молока или кефира, булочку, яйцо с термически обработанными овощами или котлету.

Королева подчеркнула, что правильное питание помогает школьникам гармонично развиваться, оно улучшает работу мозга и физическую активность.

То, что новый учебный год начнется 1 сентября, подтвердил президент Владимир Путин. В этот день свои двери откроют не только школы, но и высшие учебные заведения. К занятиям готовы 699 вузов, еще 20 начнут свою работу чуть позже, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об этом написал портал Ura.ru.