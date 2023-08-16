Деньги 16 августа 2023, 17:22 Годовая инфляция в июле выросла в большинстве регионов России ЦБ Росси: годовая инфляция за июль выросла в большинстве регионов страны РИА «Новости»

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Годовая инфляция за июль выросла в большинстве российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Во многом это объясняется ограниченным предложением некоторых продовольственных товаров, увеличением потребительского спроса», — пояснили в регуляторе.

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Также на это повлияло давление со стороны издержек производителей, в частности, из-за ослабления рубля. Годовая инфляция повлияла на всю потребительскую корзину в целом. В основном подорожали импортные вещи, в том числе машины, фрукты и электронная техника. Наблюдается и рост стоимости бензина из-за изменения демпферного механизма, пояснили в Центробанке.

На услуги в большинстве регионов России ценник понизился. По данным регулятора, этому послужило то, что в июле индексации не подверглись коммунальные тарифы.

Самая высокая годовая инфляция оказалась в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах — по 4,82% и 4,84%. Самая низкая — в Уральском федеральном округе. Там показатель составил 2,81%.

Центробанк допустил дополнительное повышение ключевой ставки. Сейчас она составляет 12%.