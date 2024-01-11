Деньги 11 января 2024, 13:56 Россияне набрали кредитов на 16,8 триллиона рублей в 2023 году РБК: банки в 2023 году выдали россиянам кредиты на 16,8 триллиона рублей РИА «Новости»

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В 2023 году выдачи кредитов в России выросли более чем в 1,5 раза. Банки одобрили населению ссуды на 16,8 триллиона рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

Чуть меньше половины новых кредитов пришлось на ипотеку. Россиянам выдали почти два миллиона таких ссуд на 7,85 триллиона рублей, что в 1,6 раза превышает показатели предыдущего года. Объемы выдачи ипотек выросли во второй половине прошлого года. В августе–сентябре на фоне увеличения ключевой ставки люди торопились оформить кредиты под относительно низкий процент.

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В сентябре объем продаж в этом сегменте достиг рекордных за всю историю наблюдений 962,4 миллиарда рублей. После изменения условий льготных программ и ужесточения политики ЦБ выдачи ипотеки сократились.

С 1 июля 2024 года в России начнет действовать новый порядок погашения платежей по кредитам. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.