Деньги 10 января 2024, 11:16 Новые правила погашения кредитов начнут действовать в России Порядок погашения кредитных платежей изменится в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новый порядок погашения платежей по кредитам начнет действовать в России с 1 июля 2024 года. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, документ выложили на официальном портале опубликования правовых актов.

По действующим правилам при просрочке платежей заемщики должны сначала погасить штрафы и пени, затем проценты за текущий период, а после этого сумму основного долга. Однако зачастую после выплаты неустоек у клиентов банков не остается денег на выплату основной суммы кредита, поэтому задолженность сохраняется.

Реклама

После вступления в силу подписанного президентом закона заемщик будет обязан в первую очередь погасить задолженность по процентам и основному долгу, затем проценты за текущий период и только в финале — сумму основного долга, неустойку и другие платежи. Новые правила будут действовать для договоров, заключенных после 1 июля 2024 года.

Еще один новый закон, касающийся кредитов, вступил в силу 1 января. Документ обязал российские банки и микрофинансовые организации предупреждать заемщиков о высокой долговой нагрузке.