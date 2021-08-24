Россияне на фоне пандемии нашли новый способ вкладывать деньги

На фоне снижения ставок по банковским вкладам россияне стали искать все новые способы инвестирования. Одним из них стал краудфандинг, и его подробности рассказали «Российской газете» в пресс-службе Банка России.

Краудфандинг — это так называемое народное финансирование. Пока еще все это экзотика для России, но развивается она достаточно быстро. Вложения могут действительно хорошо окупиться чаще всего тогда, когда их объем составляет несколько миллионов рублей.

Краудфандинг дословно переводится как «финансирование толпой». Это коллективный сбор денег на определенных условиях. Автор создает и описывает свой проект в интернете, а также определяет сумму, которую ему нужно собрать.

Инвестор вкладывается в будущий проект, а потом получает взамен или часть прибыли, или свои средства в том же самом объеме. Бывают проекты, которые строятся на безвозмездном пожертвовании. При вложении в такой проект важно проверить, есть ли платформа в реестре ЦБ, отмечают эксперты.

В Общественной палате РФ предложили создать единую государственную платформу для краудфандинга, чтобы минимизировать число фейковых просьб о помощи в сети.