Краундфандинг поможет сократить число фейковых просьб о помощи в интернете
Краудфандинг в России должен четко регламентироваться государством, сообщил «Ридус».
«Возможно, стоит задуматься о создании некой платформы общественного краундфандинга, где бы публиковались проверенные объявления о помощи. Необходимо еще создание прозрачной системы модерации и проверки объявлений в социальных сетях, чтобы минимизировать количество фейков в Сети», — отметил Малькевич.
В Общественной палате призывают принять закон о саморегулировании социальных сетей. Представители соцсетей должны нести ответственность за контент, размещаемый на их площадках.
По мнению Малькевича, также нужно ввести уроки цифровой грамотности в школах и вузах. «Лига свободного интернета» уже разработала соответствующее учебное пособие, но его пока не получилось внедрить в средние учебные заведения.
«Очень много бюрократических проволочек», — пояснил Малькевич.
По его мнению, молодых людей надо учить не следить в интернете, пользоваться облачными хранилищами, не публиковать о себе информацию, которая может навредить, и избегать уловок педофилов.
«Это очень серьезная тема. Но в школах, к сожалению, не обращают на это внимания», — добавил председатель комиссии Общественной палаты.
Кроме того, он напомнил о необходимости учить цифровой безопасности пожилых людей. Пенсионеры чаще других становятся жертвами мошенников. В связи с этим нужны курсы онлайн-безопасности для возрастных граждан.