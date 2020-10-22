Краундфандинг поможет сократить число фейковых просьб о помощи в интернете

Платформу общественного краундфандинга стоит создать в России. Тогда сократится число фейковых просьб о помощи в Сети. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Краудфандинг в России должен четко регламентироваться государством, сообщил «Ридус».

«Возможно, стоит задуматься о создании некой платформы общественного краундфандинга, где бы публиковались проверенные объявления о помощи. Необходимо еще создание прозрачной системы модерации и проверки объявлений в социальных сетях, чтобы минимизировать количество фейков в Сети», — отметил Малькевич.

В Общественной палате призывают принять закон о саморегулировании социальных сетей. Представители соцсетей должны нести ответственность за контент, размещаемый на их площадках.

По мнению Малькевича, также нужно ввести уроки цифровой грамотности в школах и вузах. «Лига свободного интернета» уже разработала соответствующее учебное пособие, но его пока не получилось внедрить в средние учебные заведения.

«Очень много бюрократических проволочек», — пояснил Малькевич.

По его мнению, молодых людей надо учить не следить в интернете, пользоваться облачными хранилищами, не публиковать о себе информацию, которая может навредить, и избегать уловок педофилов.

«Это очень серьезная тема. Но в школах, к сожалению, не обращают на это внимания», — добавил председатель комиссии Общественной палаты.

Кроме того, он напомнил о необходимости учить цифровой безопасности пожилых людей. Пенсионеры чаще других становятся жертвами мошенников. В связи с этим нужны курсы онлайн-безопасности для возрастных граждан.