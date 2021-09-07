Российские банки в августе одобрили 2,1 миллиона кредитов наличными на общую сумму 646,7 миллиарда рублей, что стало рекордным объемом в сегменте необеспеченного кредитования. Об этом со ссылкой на предварительные подсчеты Frank RG сообщил РБК.

Средний размер потребительского кредита в августе составил 313,6 тысячи рублей, что стало минимальным показателем в этом году. По сравнению с июлем он сократился на 0,6%, зато относительно апреля упал на 8,3%.

Рынок оживился после замедления в июле, когда наблюдалось снижение выдач. В августе количество новых договоров выросло на 7,5%, а доля одобренных ссуд поднялась на 6,9%.

О рекордных выдачах потребительских кредитов за август уже отчитался Сбербанк. За месяц он одобрил россиянам ссуды на 275 миллиардов рублей, что составило 42,5% от всех выдач за месяц.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, около 15% россиян никогда не брали кредит. Остальные 85% имеют или имели обязательства перед банками.