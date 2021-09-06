Стало известно, у скольких россиян есть кредит

Около 85% россиян имели или имеют кредитные обязательства, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Никогда не брали кредиты около 15% населения страны. Об этом написал RT.

В базе НБКИ содержатся данные 100 миллионов россиян.

«Подавляющее число из них имеют или когда-то имели кредиты. Но в базе кредитных историй также имеются данные и о гражданах, у которых своих кредитов никогда не было. Речь идет, например, о поручителях [и] созаемщиках по кредитам или должниках за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, по нашей оценке, имели или имеют действующие собственные кредиты не менее 85% экономически активного населения страны», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.