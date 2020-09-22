Россиянам спрогнозировали скорое падение курса евро

Курс евро и доллара постепенно начнет снижаться. Предпосылок для ослабления рубля при этом нет. Такой прогноз в разговоре с «360» сделал экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

«С сегодняшнего дня, скорее всего, евро и, возможно, доллар к рублю начнут снижаться. Основные валюты к рублю выросли из-за того, что Brent и другие нефтяные фьючерсы пошли в коррекцию, в снижение. Это именно коррекция. Был большой рост, вызванный разными макроэкономическими факторами, нефтянка росла. Теперь она стала снижаться в коррекции. Это совершенно нормально после роста, такое бывает. Это все прогнозируемо», — заявил эксперт.

По его словам, курс валюты часто подрастает перед началом отопительного сезона. Зайченко считает, что в конце этого месяца восстановление пойдет активно. Максимум — придется дождаться начала октября.

«Предпосылок для ослабления рубля нету. Нельзя говорить, что с рублем будет плохо», — отметил он.

В прошедший понедельник евро стал стоить более 90 рублей. Один доллар при этом оценивался в 76,01 рубля. По последним данным Мосбиржы, европейская валюта стоит 89,5 рубля, за доллар дают 76,2 рубля.