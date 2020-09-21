Курс евро поднялся выше 90 рублей на торгах Московской биржи
Курс евро вырос на 0,44% в сравнении с прошлой сессией и поднялся выше 90 рублей в ходе торгов на Московской бирже. В 10:57 его стоимость составила 90,07 рубля, пишет ТАСС.
Доллар вырос на 0,48%. Его стоимость составила 76,11 рубля.
По словам специалистов, до этого евро поднимался выше 90 рублей 8 сентября нынешнего года. Доллар превысил отметку в 76 рублей в первый раз с 9 сентября.
Отмечается, что к 11:03 по московскому времени евро торгуется на уровне 90,025 рубля. Это на 0,39% выше предыдущих показателей. Курс доллара растет на 0,54%, до 76,155 рубля.