Курс евро поднялся выше 90 рублей на торгах Московской биржи

Доллар вырос на 0,48%. Его стоимость составила 76,11 рубля.

По словам специалистов, до этого евро поднимался выше 90 рублей 8 сентября нынешнего года. Доллар превысил отметку в 76 рублей в первый раз с 9 сентября.

Отмечается, что к 11:03 по московскому времени евро торгуется на уровне 90,025 рубля. Это на 0,39% выше предыдущих показателей. Курс доллара растет на 0,54%, до 76,155 рубля.