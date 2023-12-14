Деньги 14 декабря 2023, 13:18 Прогрессивное налогообложение предложили ввести в России Депутат Арефьев предложил ввести прогрессивное налогообложение в РФ Freepik

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В России следует принять закон о прогрессивном налогообложении. Сегодня эта тема особенно актуальна, заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев.

Государству, по его словам, нужно пополнять бюджет дополнительными средствами. В связи с этим повышение налогов для олигархов — более справедливая мера, чем для обычных граждан, подчеркнул он. Рост налога на жилье в нынешних реалиях Арефьев назвал бессмысленным.

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«Закредитованность граждан высокая, перекредитовываться нечем из-за высоких ставок. Увеличение налога на жилье ничего позитивного не даст, а только усугубит проблему», — заверил Арефьев.

Вместо этого России, по его мнению, следовало бы принять закон о прогрессивном налогообложении. Такая мера, уверен депутат, поможет пополнить бюджет страны.

В России ранее составили рейтинг регионов — лидеров по росту поступлений НДФЛ в областные бюджеты. Ими стали Курганская и Смоленская области, Чувашия, Татарстан и Краснодарский край. Девять субъектов продемонстрировали рост налога с зарплат более чем на 20%,