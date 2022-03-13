Россиянам рассказали, насколько может подешеветь бензин в стране

Максимальный потенциал снижения розничной стоимости бензина в России составляет три-четыре рубля за литр. При этом падений цены едва ли будет долгим. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

В последний день февраля биржевые цены на топливо резко пошли вниз, в результате бензин стал дешевле уже почти на четверть. В этой связи начали снижаться цены на АЗС в ряде российских регионов: Нижегородской и Иркутской области, Приморском крае, Сыктывкаре и Салехарде.

По словам Сигала, снижение цен обусловлено событиями на международной арене, однако сдерживающим фактором падения и фактором будущего роста станет рост ключевой ставки ЦБ РФ до 20%. В этой связи эксперт практически не сомневается в том, что понижение цен на бензин не будет носить массовый характер и не будет долгим.

«Ожидать падения более чем на три-четыре рубля не следует. И это понижение в какой-то момент вернется откатом роста, поскольку законтрактованные мартовские оптовые закупки топлива на АЗС сменятся апрельскими, а они будут дороже из-за масштабного повышения ключевой ставки», — сказал Сигал.

В долгосрочной перспективе, если эмбарго на экспорт нефти и нефетепродукты продолжит действовать, есть вероятность фундаментальных изменений. Крупным российским и белорусским поставщикам придется пересматривать направление своей работы и менять действующие иностранные контракты на партнерство с «дружественными» странами и отечественными закупщиками.

«Возможно, это в конечном итоге несколько изменит всю систему оценки стоимости бензина, привязанную сейчас к мировой бирже», — предположил Сигал.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. Он отметил, что решение о запрете поставок российских нефти и газа приведет к повышению цен на топливо, но Вашингтон идет на этот шаг в качестве ответа на спецоперацию.