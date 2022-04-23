Россиянам рассказали, на какую материальную помощь от работодателя они могут рассчитывать

Материальная помощь подразумевает денежные выплаты не за работу, а в связи с жизненными обстоятельствами, рассказала агентству «Прайм» руководитель HR-службы юридической компании Светлана Краснянская.

Это необязательная выплата, но в большинстве организаций на нее предусмотрены средства, пояснила юрист.

«Данные выплаты подразумевают, что вы получаете деньги не за труд, а в связи с жизненными обстоятельствами, например, при рождении ребенка, смерти члена семьи, трудном финансовом положении и т.п», — рассказала Краснянская.

Более точный перечень условий, при котором работник может получить материальную помощь, прописан в локальных актах организации. Сотрудник должен написать заявление и приложить подтверждающие документы, отметила юрист.

Депутаты Госдумы выступили с инициативой — возвращать сотрудникам до 100 тысяч рублей, если их работодателя признали банкротом. Сегодня работникам могут вернуть до 30 тысяч рублей, народные избранники предложили увеличить эту сумму до 100 тысяч.