Россиянам предложили возвращать до 100 тысяч рублей при банкротстве работодателя
Депутаты ГД предложили возвращать людям до 100 тысяч рублей при банкротстве работодателя
Россиянам предложили возвращать до 100 тысяч рублей, если их работодателя признали банкротом. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы и сенаторы.
Сейчас в законе прописана сумма до 30 тысяч рублей, которая выплачивается работникам при банкротстве работодателя. Авторы инициативы считают, что в условиях роста инфляции этих денег будет недостаточно. Они предлагают увеличить сумму до 100 тысяч рублей.
«Столько по нашему мнению должен составлять верхний порог выходного пособия и оплаты труда лиц, работавших по трудовому договору в случае банкротства компании», — написал в своем Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Он добавил, что законопроект 18 апреля внесут на рассмотрение в Госдуму. По словам Нилова, в сложившихся условиях становится особенно важно, чтобы организации корректно выполняли свои социальные обязательства перед сотрудниками. Как отметили в пояснительной записке, принятие документа позволит вернуть россиянам в большем объеме заработанные ими деньги в случае банкротства их работодателя.