Россиянам предложили возвращать до 100 тысяч рублей при банкротстве работодателя

Россиянам предложили возвращать до 100 тысяч рублей, если их работодателя признали банкротом. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы и сенаторы.

Сейчас в законе прописана сумма до 30 тысяч рублей, которая выплачивается работникам при банкротстве работодателя. Авторы инициативы считают, что в условиях роста инфляции этих денег будет недостаточно. Они предлагают увеличить сумму до 100 тысяч рублей.

«Столько по нашему мнению должен составлять верхний порог выходного пособия и оплаты труда лиц, работавших по трудовому договору в случае банкротства компании», — написал в своем Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Он добавил, что законопроект 18 апреля внесут на рассмотрение в Госдуму. По словам Нилова, в сложившихся условиях становится особенно важно, чтобы организации корректно выполняли свои социальные обязательства перед сотрудниками. Как отметили в пояснительной записке, принятие документа позволит вернуть россиянам в большем объеме заработанные ими деньги в случае банкротства их работодателя.