Общество 22 ноября 2023, 14:58 Сенаторы единогласно одобрили закон о повышении МРОТ в России на 18,5% Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 1 января 2024 года РИА «Новости»

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Совет Федерации на пленарном заседании единогласно одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда, сообщила пресс-служба верхней палата российского парламента. В 2024 году МРОТ вырастет до 19 242 рублей.

По действующему законодательству размер минимального размера оплаты труда составляет 16 242 рубля. С 1 января 2024-го он увеличится на 18,5%. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год вырастет до 47,7%.

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В пресс-службе Совфеда отметили, что повышение МРОТ окажет влияние на размер социальных выплат, в том числе пособий по беременности и родам, безработице и временной нетрудоспособности. Все они также подрастут.

Кроме того, принятие федерального закона поспособствует обеспечению повышения зарплаты почти 4,8 миллиона работников.

Дополнительные расходы на увеличение зарплатных выплат для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) составят 19,7 миллиарда рублей, а для работников госучреждений субъектов и муниципальных учреждений — 126,4 миллиарда рублей.