Общество 26 марта 2024, 14:20 Путин призвал прокуратуру добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий Путин на коллегии ГП призвал добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий РИА «Новости»

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Органы прокуратуры должны добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры страны.

Отдельно президент подчеркнул необходимость в работе прокуроров придерживаться жесткой позиции в случаях нарушений законодательства о поддержке семей.

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Еще один момент, на который обратил внимание Путин, — необходимость быстрой реакции на факты отписок и бумажной волокиты, с которыми не должны сталкиваться россияне.

В начале вступительного слова президент также выразил уверенность, что прокуроры в рамках полномочий сделают все необходимое, чтобы преступники, виновные в теракте в Красногорске 22 марта, понесли справедливое наказание.