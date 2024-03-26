26 марта 2024, 14:20
Путин призвал прокуратуру добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий
Путин на коллегии ГП призвал добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий
Органы прокуратуры должны добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры страны.
Отдельно президент подчеркнул необходимость в работе прокуроров придерживаться жесткой позиции в случаях нарушений законодательства о поддержке семей.
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Еще один момент, на который обратил внимание Путин, — необходимость быстрой реакции на факты отписок и бумажной волокиты, с которыми не должны сталкиваться россияне.
В начале вступительного слова президент также выразил уверенность, что прокуроры в рамках полномочий сделают все необходимое, чтобы преступники, виновные в теракте в Красногорске 22 марта, понесли справедливое наказание.
Генпрокуратура РФ
Владимир Путин
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