Россиянам рассказали, когда они смогут получить налоговый вычет за занятия спортом через ФНС

Люди, занимающиеся спортом в специализированных местах, могут получить налоговый вычет от работодателей уже в этом году. Если же человек хочет самостоятельно обратиться за возвратом денег в Федеральную налоговую службу (ФНС), то придется ждать 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.

В ведомстве напомнили, что на настоящий момент в России зарегистрированы 3880 физкультурно-оздоровительных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают физкультурно- оздоровительные услуги. Полный список можно найти на сайте министерства, он уже направлен в ФНС.

Налоговый вычет можно получить за услуги, которыми человек пользуется с 1 января 2022 года.

«Граждане могут получить социальный налоговый вычет за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги через работодателя начиная с 1 января 2022 года или самостоятельно — через Федеральную налоговую службу начиная с 1 января 2023 года», — сказано в документе.

В Минспорте подчеркнули, что данный вопрос находится на особом контроле. Руководство субъектов страны должно принять меры для формирования информации о физкультурно-спортивных организациях и индивидуальных предпринимателях и направить ее в Министерство спорта.

Ранее стало известно, что индивидуальные предприниматели могут получить налоговый вычет при оплате лечения своего ребенка или при оплате его учебы в вузе.