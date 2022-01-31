Российским предпринимателям рассказали о налоговых вычетах на детей

Индивидуальные предприниматели в России могут получить налоговый вычет при оплате лечения или обучения в вузе своего ребенка. Налоговый вычет применяется к доходу, с которого родители заплатили налог на добавленную стоимость (НДФЛ) по ставке 13%. О том, как работает эта система, рассказал Telegram-канал «Госуслуги для родителей».

Правило выплаты НДФЛ на индивидуальных предпринимателей распространяется не всегда. В частности, его нет при упрощенном налогообложении, работе по патенту или при самозанятости.

Предприниматель может вернуть вычет из средств от уже уплаченного НДФЛ от доходов от бизнеса, при продаже личного имущества, сдаче коммерческой недвижимости или от зарплаты, если россиянин продолжает кроме своего дела работать по договору.

Если ребенку еще не исполнилось 24 года, он продолжает очно учиться на платном отделении в вузе, то родители могут получить вычет, сэкономив 13% от уже оплаченного налога.

К примеру, мама заплатила за обучение дочери в вузе 80 тысяч рублей, при этом она зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц, из которых в год у нее удерживают 62 400 рублей НДФЛ.

При оформлении максимальной суммы налогового вычета в год вместо 62 400 работающая мама заплатит 55 900 рублей (из годовой зарплаты (40 тысяч x 12) вычитают максимальный налоговый вычет (50 тысяч) и умножают на ставку НДФЛ 13%). Если мама уже заплатила налог, то деньги ей вернут, если еще не заплатила, то общую сумму ей снизят.

По такому же принципу проходит вычет при оплате лечения детей. Фактические расходы на лекарства и больничные услуги не могут превышать 120 тысяч рублей в год. В этот лимит также входят другие виды социальных выплат (фитнес, договор медицинского страхования и образование детей, про которое мы уже рассказали выше).

Под налоговый вычет попадают расходы на приемы врачей, анализы, обследования и лекарства. Для оформления вычета нужно предоставить справку об оплате медицинских услуг, рецепт на лекарства, чеки из аптеки и свидетельство о рождении ребенка.

Получение выплаты оформляется по декларации, которую можно подать через сайт Федеральной налоговой службы. Документ о налоге на 2022 год можно подать только после его окончания.