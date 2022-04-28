Россиянам рассказали, когда бензин начнет дешеветь

Цены на автомобильное топливо в рознице уже упали на 2%. Это вполне объяснимо, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Ждать дальнейшего сильного снижения цен не стоит, но примерно на 1% от текущих показателей они могут опуститься к началу лета.

Вавилов объяснил в беседе с агентством «Прайм», что такое положение дел связано с увеличением конкуренции на рынке топлива — нефть и нефтепродукты из России все сложнее продавать за рубеж, при этом продажи идут с дисконтом до 30 долларов за баррель.

В мае этот тренд не остановится, а напротив, продолжится. По мнению Вавилова, он вызовет дальнейшее понижение цен на бензин.

«Таким образом, создается ситуация, при которой экономически продавать топливо в России становится выгоднее. Но не стоит рассчитывать на какой-то массовый обвал цен на заправках», — заключил специалист.

А вот автомобилистам в Ирландии посоветовали экономить бензин, чтобы снизить финансовую нагрузку на собственный кошелек в условиях топливного кризиса. Водителям рекомендовали заранее продумывать план маршрута, минимизируя резкие торможения, которые приведут к увеличенному расходу.