Перечислены вещи, которые всегда должны лежать в кошельке

Чтобы в кошельке всегда водились деньги, в нем нужно носить правильные талисманы. Но стоит помнить, что некоторые вещи могут только оттолкнуть финансовую прибыль.

Одним из самых сильных финансовых талисманов является изображение виноградной грозди, заявил сайт «Главред». Также в кошелек можно положить бобы, небольшой кусочек корицы, листик зеленого чая или мяты.

Хранить в кошельке большое количество мелочи не стоит. Лучше всего отдать накопившиеся монеты тому, кто просит милостыню. Нельзя класть кошелек на кровать или обеденный стол, так как это может обернуться проблемами с финансами.

По словам экспертов, при покупке кошелька стоит отдавать предпочтение натуральным тканям или коже. При этом цвет изделия может быть абсолютно любым. Купюры в кошельке всегда должны быть аккуратно сложены. Деньги необходимо разложить по их достоинству.

В начале октября о своем талисмане рассказала экс-омбудсмен Анна Кузнецова. Она носит в своей сумке игрушечного ежика. Такой талисман есть у всех, кто занимается защитой детства.