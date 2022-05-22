Россиянам рассказали, как добиться законной индексации зарплаты

Бюджетные организации и частные компании по закону обязаны проводить индексацию зарплат сотрудников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Такое положение закреплено в статье 134 Трудового кодекса РФ. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он подчеркнул, что положение неоднократно подтверждалось Конституционным судом РФ.

По словам юриста, по своей природе индексация заработной платы представляет государственную гарантию по оплате труда работников. В случае, если работодатель не выполняет свои обязанности по ежегодной индексации заработной платы, работник имеет право обратиться в региональную трудовую инспекцию с соответствующим заявлением.

«На основании такого заявления должна быть проведена проверка, которая и даст ответы на все поставленные вопросы и поможет в установлении факта нарушения трудовых прав», — предупредил Соловьев.

Если же проверка не будет проведена, работник может обратиться в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что минимальную зарплату в Московской области с 1 января повысили до 16,3 тысячи рублей.