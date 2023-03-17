Деньги 17 марта 2023, 20:24 Россиянам проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля Правительство РФ: социальные пенсии россиян проиндексируют с 1 апреля на 3,3% РИА «Новости»

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Правительство России с 1 апреля утвердило постановление о дополнительной индексации социальных пенсий на 3,3%. Речь идет о дополнении к проведенной в июне прошлого года индексации в 10%.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033», — сказано в проекте.

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Об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2023 года дополнительно сообщила пресс-служба Минтруда.

До конца текущего года для индексации пенсий правительство направит 15,57 миллиарда рублей из федерального бюджета. Индексация затронет около четырех миллионов получателей выплат.

Ранее сообщалось, что пенсионеры из Подмосковья могут получить компенсацию за вывоз отходов в размере от 30 до 100% в зависимости от возраста. Ее оформили около 430 тысяч человек. Об этом напомнила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.