Подмосковье 14 марта 2023, 13:49 Около 430 тысяч пенсионеров Подмосковья оформили денежную компенсацию за вывоз мусора

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Пенсионеры из Подмосковья могут получить компенсацию за вывоз отходов в размере от 30 до 100% в зависимости от возраста. Ее оформили около 430 тысяч человек. Об этом напомнила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

«Например, пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, — 30%, от 70 лет и старше — 50%, от 80 и старше — в размере 100%», — рассказала она.

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В министерстве напомнили, что выплата — компенсационная, поэтому оплачивать обращение с отходами необходимо в полном размере. Размер поддержки также зависит от площади жилья.

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«Для одиноко проживающих жителей размер стандарт жилплощади составляет 42 квадратных метра, для семьи из двух человек — это 21 квадратный метр на каждого, для семьи из трех и более человек — 18 квадратных метров на каждого», — добавила Людмила Болатаева.

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