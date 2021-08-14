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    14 августа 2021, 10:35

    Россиянам предсказали падение доллара до 65 рублей к концу года

    Анастасия Калинина

    До конца года курс доллара может снизиться до 70 рублей. Если условия будут благоприятнее, то снизится до 65 рублей. Об этом рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

    Эксперт уверен, что ослабление рубля носит временный характер.

    «Ситуация в экономике России дает все больше поводов для веры в укрепление рубля. Снижающиеся геополитические риски и повышение ключевой ставки дают надежду на то, что курс наконец станет ближе к своим фундаментальным значениям и вырастет на 10-15% от текущих уровней», — сказал он в интервью РИА «Новости».

    Все дело — в макроэкономической стабильности, которая поддерживается низким уровнем внешнего долга, профицитом бюджета, консервативной денежно-кредитной политикой, значительный объем золотовалютных резервов.

    Если не произойдет ничего негативного для российской экономики и фондового рынка, то рубль может укрепиться. Важно, чтобы власти стабилизировали инфляцию.

    Эксперт Дмитрий Бабин ранее сообщил, что доллар едва ли серьезно пострадает из-за того, что в США появились проблемы с госдолгом.