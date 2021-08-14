Россиянам предсказали падение доллара до 65 рублей к концу года

До конца года курс доллара может снизиться до 70 рублей. Если условия будут благоприятнее, то снизится до 65 рублей. Об этом рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Эксперт уверен, что ослабление рубля носит временный характер.

«Ситуация в экономике России дает все больше поводов для веры в укрепление рубля. Снижающиеся геополитические риски и повышение ключевой ставки дают надежду на то, что курс наконец станет ближе к своим фундаментальным значениям и вырастет на 10-15% от текущих уровней», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Все дело — в макроэкономической стабильности, которая поддерживается низким уровнем внешнего долга, профицитом бюджета, консервативной денежно-кредитной политикой, значительный объем золотовалютных резервов.

Если не произойдет ничего негативного для российской экономики и фондового рынка, то рубль может укрепиться. Важно, чтобы власти стабилизировали инфляцию.

Эксперт Дмитрий Бабин ранее сообщил, что доллар едва ли серьезно пострадает из-за того, что в США появились проблемы с госдолгом.