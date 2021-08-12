Эксперт предупредил, что госдолг США может привести к росту курса доллара

Доллар едва ли серьезно пострадает из-за того, что в США появились проблемы с госдолгом. Такое мнение в беседе с агентством «Прайм» выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Он отметил, что у США внешний долг номинирован в национальной валюте. Это говорит о том, что дефолт по нему вряд ли возможен. В крайнем случае регулятор может «напечатать» доллары, чтобы обслужить долг. Сейчас ФРС скупает государственные облигации и ипотечные документы.

«Правда, это преподносится как временная мера поддержки экономики, но она уже действует с кризиса 2008 года, а после обвала рынков в марте 2020-го, вызванного пандемией, программа монетарных стимулов значительно увеличилась: ФРС вкачала в финансовую систему ликвидности больше, чем за предыдущие 11 лет», — отметил аналитик.

В то же время, эксперт допустил, что если из-за госдолга США начнется новый кризис, то может появиться дефицит доллара в мировой системе финансов. В таком случае доллар будет расти, ведь на глобальном рынке он до сих пор работает как своеобразный защитный инструмент.