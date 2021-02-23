Россиянам объяснили, за что работодатель может заставить платить при увольнении

Оказалось, при расторжении трудового договора работодатель может предъявить своему сотруднику денежные претензии. Например, он может потребовать вернуть средства, потраченные на учебу работника. Об этом рассказала ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева.

«Правомерность таких требований зависит от условий трудового договора. При отсутствии прямого указания на то, что работник обязан проходить обучение за свой счет, претензии несостоятельны», — рассказала она агентству «Прайм».

Тем не менее, если трудовой договор не обязывает работника компенсировать такие затраты работодателю, то на требования можно не реагировать. В случае неправомерного удержания каких-либо сумм, нужно обращаться в суд, посоветовала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Воротилина.

Но есть один нюанс. Согласно положениям статьи 249 Трудового кодекса в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, прописанного в трудовом договоре или в соглашении об обучении за счет работодателя, работник обязан возместить затраты на курсы, исчисленные пропорционально не отработанному после окончания обучения времени. То есть сумма будет выплачена не полностью.