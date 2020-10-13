Россиянам объяснили опасность «лишних» банковских карт

Россияне, у которых много банковских карт, могут столкнуться с неожиданными штрафами или начислением процентов. Чтобы этого не произошло, состояние платежных средств необходимо постоянно отслеживать.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал агентству «Прайм», как уберечь себя от непредвиденных расходов по картам.

«Важно понять, все ли карты для вас выгодны. Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия», — подчеркнул эксперт.

Он заметил, что накопленные для покупки авиабилетов мили могут «сгорать», а у выгодных процентов по остатку на счете иногда возникают определенные ограничения по действию. Не всегда однозначную выгоду сулит и кешбэк, особенно относящийся только к определенным товарам. Регулярное выяснение подробностей на этот счет некоторые сочтут напрасной тратой времени.

Нельзя забывать и о комиссиях за СМС-оповещения. У кредитных карт существует льготный период, а за несвоевременное внесение средств предусмотрены штрафы или начисление процентов. Нельзя забывать и о возможной комиссии за снятие наличных средств или переводы.

При накоплении карт не исключено, что затраты на их обслуживание вырастут, а новые кредитки человек не сможет получить из-за чрезмерной финансовой нагрузки.