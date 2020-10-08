Семь российских банков включили в топ-150 по приему карт в магазинах

В список крупнейших эквайеров в мире по числу платежей картами в магазинах вошли семь российских банков. Третье место в топ-150 принадлежит «Сберу» — его обогнали только компания FIS и американский JPMorgan.

Исследование провела компания Nilson Report, сообщил сайт РБК со ссылкой на полученные специалистами результаты. Они изучили данные по платежам, которые были обработаны POS-терминалами. Эти устройства устанавливают в торговых точках для приема карт.

«Сбер» в мировом рейтинге занял третью строку, улучшив прошлый результат: по итогам 2017 года он занимал шестую позицию. В 2019-м доля обслуживаемых кредитно-финансовой организацией платежей в топ-150 составила 6%. Через его эквайринговую сеть провели 20,6 миллиарда оплат.

У глобальной эквайринговой компании FIS 36,7 миллиарда обработанных платежей по всему миру, а у американского JPMorgan Chase — 29,4 миллиарда внутри США. Доли этих банков в мировом рейтинге составили 10,7% и 8,6% соответственно.

Кроме «Сбера», в топ-150 вошли ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, «Русский стандарт», Промсвязьбанк и Альфа-банк. У России — второе место по количеству банков из одной страны в мировом рейтинге. Государство поделило его с Францией и Ираном, уступив Турции.