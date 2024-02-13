Общество 13 февраля 2024, 17:04 Доцент Данилов: досрочная пенсия полагается спасателям, пожарным, врачам и педагогам

Читать 360tv в

На досрочную пенсию могут претендовать спасатели, пожарные, врачи, педагоги и сотрудники некоторых производств. Подробнее об этом рассказал доцент департамента международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов сайту aif.ru.

По словам эксперта, также раньше могут уйти на пенсию мужчины и женщины, трудившиеся в тяжелых условиях — на работах с вредными условиями и в горячих цехах. Кроме того, досрочная пенсия полагается работникам полевых геологоразведочных организаций и многодетным матерям, сообщил сайт 7Дней.

Реклама

«Отдельно стоит отметить категории, когда право на досрочную пенсию имеют исключительно женщины. Это возможно в случае, если она имеет стаж не менее 20 лет в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью», — отметил Данилов.