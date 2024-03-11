Деньги 11 марта 2024, 16:35 Raiffeisenbank рассказал об угрозах санкциями со стороны США Raiffeisen: США не угрожали банку санкциями из-за его работы на российском рынке РИА «Новости»

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Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) сообщила, что информация об угрозах санкциями со стороны Минфина США из-за работы банка в России является фейком. Об этом рассказал РБК представитель RBI.

«Сообщения СМИ о конкретной угрозе санкций против RBI со стороны Минфина США являются ложными», — указал собеседник агентства.

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По его словам, американское казначейство лишь дало понять, что нарушение или обход российских санкций может грозить банкам отключением от финансовой системы США.

Представитель RBI также отметил, что членов правления кредитной организации не вызывали в Вашингтон. Он уточнил, что встреча с работником министерства финансов США Анна Моррис состоялась в Вене для того, чтобы обсудить российские санкции «на экспертном уровне». Подобные переговоры проводят с начала спецоперации регулярно, уточнил собеседник.

Информацию об «угрозах» RBI со стороны США опубликовало издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз американского Минфина. Банку якобы дали понять о проблемах при продолжении бизнеса в России.