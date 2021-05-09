Россиянам объяснили, что будет с банковскими вкладами

Реальные ставки по депозитам во второй половине года могут быть выше инфляции из-за роста конкуренции среди банков за вкладчиков. Об этом рассказал старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова.

«Банки осознают необходимость нарастить базу фондирования на долгосрочную перспективу, чтобы продолжать наращивать кредит, и наиважнейший ресурс с этой точки зрения — вклады населения», — рассказала она «Российской газете».

Она уточнила, что с осени прошлого года максимальная процентная ставка по вкладам поднялась с 4,3% в первой декаде октября 2020 года до 4,7% во второй декаде апреля текущего года.

По словам эксперта, в прошлом году многие россияне начали инвестировать на фондовом рынке и вкладывать свободные деньги в недвижимость, разочаровавшись в депозитах как способе накопления и сбережения денег. По этом причине депозитные продукты банков теперь испытывают серьезную конкуренцию.

Ульянова предположила, что будет рост ставок в основном на долгосрочные депозиты. Они помогут банкам привлечь средства на фиксированный долгий срок, а это позволит нормализовать баланс по срочности активов и обязательств.

В начале апреля стало известно, что россияне из-за коронакризиса стали меньше размещать денег на срочных счетах. Эксперты посоветовали небольшим банкам сменить стратегию развития, а людям найти другие финансовые инструменты для вложения средств.