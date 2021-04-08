Россияне забрали из банков рекордное за 6 лет количество денег

В результате коронакризиса россияне стали размещать меньше денег на срочных счетах. Эксперты считают, что вклады больше никогда не станут выгодными. Поэтому они советуют небольшим банкам в принципе сменить стратегию развития, а гражданам найти другие финансовые инструменты для вложения средств.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на отчет Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в 2020 году был зафиксирован самый большой за последние шесть лет отток денежных средств из банков. В апреле 2020 года он вырос на 0,8% до 79,3%, в феврале — до 78,3%. При этом общий объем средств на счетах вырос на 8%, но суммы на депозитах снизились на 1,7 триллиона рублей до 21,2 триллионов. На текущих счетах она увеличилась на 4,1 триллиона. Общий приток средств населения в 2020 году составил 3,5 триллиона рублей.

В отчете сказано, что россияне активно изымали средства с валютных вкладов. За год их объем снизился на 4,5%, а рублевые депозиты уменьшились на 8,9%.

Причинами тренда стало снижение ЦБ ставки до отрицательной области, начала разгоняться инфляция внутри страны и по миру. Поэтому несмотря на стабильное доверие к депозитам, россияне потеряли интерес к процентам вкладов и начали уходить из банковского сектора.

Профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков предположил, что количество банков и вкладчиков будет уменьшаться и дальше. Россияне почувствовали, что индивидуальные инвестиционные счета гораздо выгоднее накопительных счетов.

«Получается следующая ситуация: либо вы рискуете и зарабатываете больше, либо не рискуете и получаете свои 3% годовых на депозиты. Есть банки, которые входят в систему страхования вкладов и предлагают 6% годовых. Но их еще надо поискать. Крупные, устойчивые банки 6% предлагать не будут», — отметил эксперт.

Директор Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов предположил, что в апреле в России сохранится относительно высокая инфляция и укрепления рубля ждать не стоит. Однако цены на сырье могут уменьшиться.