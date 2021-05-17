Россиянам назвали выгодную альтернативу доллару

Несколько лет подряд доллар и евро растут очень медленно. Кроме того, валютные депозиты почти не приносят доход. Поэтому лучше выбирать несколько валют и совершать операции пару раз в год. Советами поделились инвестиционный стратег «Алор брокер» Павел Веревкин и независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский.

«Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — рублях, чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке», — рассказал агентству «Прайм» Сергей Звенигородский.

Веревкин отметил, что сейчас не самое удачное время для спекуляций с валютой и инвестирования в нее. По его словам, это обусловлено окончанием цикла снижения ставки ЦБ. Поэтому обычный человек, скорее всего, не сможет заработать в среднесрочной перспективе.

Эксперты посоветовали тем, кто не разбирается в финансовых инструментах, не работать с фьючерсами и опционами, кредитным плечом у брокера, IPO, FOREX, криптовалютами, часто совершать сделки и действовать по наитию. В таком случае также нельзя инвестировать в бинарные опционы.