Россиянам рассказали, как заработать на падении рубля

Слабый рубль в последние годы помогает пополнять бюджет, поэтому он стал выгоден властям. Чтобы заработать на нестабильном курсе, стоит приобретать иностранную валюту. Об этом заявил эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Ни для кого не секрет, что рубль имеет высокую сырьевую составляющую, так как от половины до трети отечественного экспорта приходится именно на нефть и газ, цены на которые, в зависимости от настроений на мировых биржах, подвержены сильным колебаниям», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что на курс рубля большое влияние оказывают внешние и внутренние политические факторы. Эти моменты создают дополнительное давление. По словам Дроздова, приобрести валюту можно не только в банке. Купить доллары или евро можно с минимальной комиссией на валютной секции Мосбиржи. Также можно использовать фьючерсы и опционы.

«Однако, стоить понимать, что чем сложнее финансовый инструмент, тем выше риски потери денег. Поэтому, прежде чем приступать к таким операциям, надо пройти серьезное обучение тонкостям биржевой торговли», — заключил эксперт.