Доплату к пенсии пилотов и шахтеров проиндексируют

Летчики гражданской авиации и работники угольной промышленности могут рассчитывать на доплату к пенсии по старости. Она зависит от среднемесячной зарплаты в России и других показателей. Среднемесячная зарплата за прошлый год выросла на 6% — поэтому изменится и размер доплаты.

Данные о росте среднемесячной начисленной заработной платы за 2020 год представил Росстат. Минтруд после этого составил проект постановления правительства, который утвердит индекс роста среднемесячной зарплаты в России в размере 1,06.

Доплата летчикам гражданской авиации и шахтерам рассчитывается по формуле:

Доплата = среднемесячная зарплата в РФ x (средняя зарплата летчика или шахтера до ухода на пенсию / среднемесячная зарплата в РФ на тот период) x коэффициент x (взносы, поступившие в ПФР за месяц / средства, необходимые на доплату)

К январю 2021 года доплату к пенсии получали 38 тысяч бывших летчиков. Ее средний размер составил 7,5 тысячи рублей. Также доплату получали 52,8 тысячи ушедших на пенсию шахтеров. В среднем им доплачивали по 3,5 тысячи.