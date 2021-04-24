Россиянам назвали предел роста цен на коммуналку

Минэкономразвития России обозначило максимальный процент роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Показатель не превысит 4% в среднем по стране.

Об этом министерство сообщило на своем сайте. Речь идет о максимальном показателе подорожания услуг в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Минэкономразвития уточнило, что значение соответствует целевой инфляции. При этом на услуги газоснабжения цены не вырастут более чем на 3% в год.

Однако в некоторых муниципалитетах стоимость может вырасти сильнее, чем запланировано. Водоснабжение может подорожать из-за «реализации мероприятий, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», введения нормативов потребления ЖКУ или перехода на альтернативную котельную.

Жители Московской области могут оплачивать услуги ЖКУ без комиссии. Сделать это просто и быстро — с помощью сервиса МосОблЕИРЦ «Умная платежка». Воспользоваться ей можно на сайте или в мобильном приложении. Чтобы каждый смог разобраться и сэкономить на оплате жилья, подготовили подробную инструкцию.