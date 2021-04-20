Более 1,5 миллиона жителей Подмосковья экономят свои время и деньги с помощью сервиса МосОблЕИРЦ — «Умной платежки», которую запустили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с сентября 2020 года. Она позволяет оплачивать коммунальные услуги без комиссии. Пользоваться сервисом просто, для этого мы подготовили понятную инструкцию.

Воспользоваться «Умной платежкой» и без комиссии оплатить коммунальные услуги можно двумя способами: на сайте или через приложение.

Сайт МосОблЕИРЦ

Чтобы заплатить за квартиру, пользователь должен войти в личный кабинет. Если его еще нет, сперва нужно зарегистрироваться. Для этого достаточно указать точную сумму к оплате по одной из квитанций, которые пришли за последние три месяца, а также ввести лицевой счет.

Источник фото: МосОблЕИРЦ

Далее высветится адрес, который привязан к лицевому счету, который вы указали. Если адрес не совпал, можно вернуться к прошлому шагу и проверить правильность введенных данных. Обычно ошибки бывают в цифрах лицевого счета. Если все верно, нажмите «Да», чтобы перейти к следующему шагу.

Сайт попросит вас указать некоторые личные данные. Фамилию, имя и электронную почту нужно ввести обязательно, а отчество, дату рождения и согласие на получение уведомлений по E-mail — по желанию.

Источник фото: МосОблЕИРЦ

Чтобы завершить регистрацию, нужно придумать пароль, который будет отвечать требованиям сервиса.

Источник фото: МосОблЕИРЦ

После этого пользователь попадет в личный кабинет. На главной странице можно будет выбрать несколько услуг — оформить субсидию на оплату ЖКУ или подать заявку в Единую диспетчерскую службу Подмосковья. Там же можно передать показания счетчиков горячей и холодной воды, оставить обращение или изменить данные лицевого счета — например, скорректировать количество жильцов или объединить несколько счетов в один.

При этом кнопка для оплаты по лицевому счету находится в самом верху страницы. Чтобы погасить задолженность, нужно нажать оранжевую кнопку «Оплатить» — рядом с ней указана сумма, которую нужно внести для погашения коммунальных платежей.

Источник фото: МосОблЕИРЦ

Оплатить можно с помощью карт основных платежных систем. При этом сервис предложит ввести электронную почту, на которую потом отправит чек.

Источник фото: МосОблЕИРЦ

Чтобы оплатить услуги, нужно ввести данные пластиковой карты, ввести свой номер телефона и нажать кнопку «Оплатить».

Источник фото: МосОблЕИРЦ

Приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»

Войти в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно через «Госуслуги» — эта возможность доступна жителям Подмосковья, которые уже имеют подтвержденную учетную запись на федеральном портале.

Источник фото: «МосОблЕИРЦ Онлайн»

Благодаря интеграции с порталом через систему ЕСИА они смогут войти в личный кабинет приложения с помощью логина и пароля, которые используют на портале госуслуг.

Источник фото: «МосОблЕИРЦ Онлайн»

Кроме того, зарегистрироваться можно с помощью квитанции — необходимо отсканировать QR-код. Для этого нужно разрешить доступ приложению к камере и отсканировать штрих-код из квитанции.

Источник фото: «МосОблЕИРЦ Онлайн»

Если эти способы не подходят, можно ввести данные вручную — интерфейс приложения на этапе входа в личный кабинет не отличается от интерфейса сайта. Единственная разница появляется после входа — чтобы оплатить услуги, пользователь может нажать кнопку «Оплатить» или кнопку «Умная платежка», они обе выделены оранжевым цветом. В обоих случаях комиссии за коммунальные услуги не будет.

Источник фото: «МосОблЕИРЦ Онлайн»

В первом случае сразу появится окно оплаты — через приложение можно списать средства не только с помощью карты, но и через Apple Pay.

В «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны те же функции, что и на сайте. Там также можно передать показания счетчиков водоснабжения, оформить субсидию на оплату ЖКУ или подать заявку в Единую диспетчерскую службу региона. Его установили уже более 280 тысяч человек.