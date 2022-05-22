Россиянам назвали наиболее выгодную для инвестиций валюту

В настоящее время самой выгодной валютой является российский рубль. Такое мнение в интервью телеканалу «Москва 24» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Как полагает эксперт, в сложившейся ситуации нет смысла вкладываться в другие валюты. Такие действия могли быть логичны в период нестабильности рубля. но теперь ситуация в корне изменилась.

«Нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более — их приумножения. Сейчас стабильность показывает рубль. Не говоря уже о том, что банки — самый доступный и понятный инструмент, предлагают вполне приемлемую доходность по этим активам», — объяснил Беляев.

По мнению экономиста, иностранную валюту стоит покупать только для поездок на отдых за границу.

Ранее аналитик Олег Сыроваткин рассказал, при каких условиях доллар вернется к 80 рублям. По его словам, рубль укрепился за счет превышения предложения валюты над спросом. Если будут сняты валютные ограничения, курс может измениться. Доллар и евро остаются самыми востребованными у россиян, несмотря на действующие ограничения на их продажу. Доля других валют небольшая.