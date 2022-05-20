Аналитик Сыроваткин рассказал, когда доллар опять подскочит до 80 рублей

Рубль укрепился за счет превышения предложения валюты над спросом. Если будут сняты валютные ограничения, курс может измениться, объяснил агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Доллар и евро остаются самыми востребованными у россиян, несмотря на действующие ограничения на их продажу. Доля других валют небольшая.

«Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля над движением капиталов может оказать давление на рубль», — сказал аналитик.

Однако сильного ослабления нацвалюты ждать не стоит. Серьезные колебания курса могут произойти, только если снизится норма обязательной продажи валютной выручки и, соответственно, сократится приток валюты на Мосбиржу. Привести к этому может, в том числе, снижение цен на нефть и газ или уменьшение объемов их продажи. При сокращении выручки от экспорта на 20-30% в пересчете на доллары курс может сдвинуться до 83-100 рублей.