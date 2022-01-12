Россиянам рассказали, кому ждать повышения зарплат в 2022 году

После январских праздников в СМИ стала появляться информация, что с нового года не только пенсии могут быть проиндексированы. Писалось также о том, что повысить на размер инфляции — на 8,39% — могут и заработную плату. В публикациях было уточнение, что увеличение зарплаты предусмотрено статьей 134 Трудового кодекса РФ.

Издание «Известия» опросило экспертов на эту тему. Те ответили, что повышение заработной платы остается на усмотрение бизнеса — юридически обязать его повысить зарплаты своим сотрудникам просто невозможно. Тем не менее, на подобный шаг действительно могут пойти достаточно социально ответственные и крупные работодатели.

По словам экспертов, централизованно регулировать зарплаты можно путем повышения минимального размера оплаты труда. Если же говорить от тех заработных платах, которые выше МРОТ, то такие вещи должны происходить путем повышения конкуренции на рынке.

Государство, которое является крупнейшим работодателем в стране, может решить повысить зарплату работникам бюджетной сферы. Тогда сотрудники начнут перетекать в бюджетные организации, и частные работодатели могут начать повышать оплату труда.